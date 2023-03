Montalese sotto la lente Il piano tarda ad arrivare

di Giacomo Bini

"Decidete il tracciato della variante e fate finalmente il progetto". È la sollecitazione, l’ennesima, dei Comitati civici di Pontenuovo e Santomato alla Provincia e agli altri enti interessati (Comune di Pistoia e di Montale) perché si vada avanti con la progettazione della nuova Montalese. Sono passati due mesi e mezzo dal tavolo fra i tre enti che doveva dare il via al processo di progettazione, ma ancora non è stata resa pubblica e sottoposta alla discussione dei cittadini l’ipotesi di tracciato. In quella prima riunione, avvenuta a metà dicembre, si erano prese in esame varie ipotesi e il presidente della Provincia Luca Marmo comunicò che c’era stato un accordo di massima su una delle soluzioni di tracciato proposte dallo studio tecnico incaricato e che sarebbe seguito un "approfondimento tecnico" sulle osservazioni emerse nella riunione. Dopo l’approfondimento tecnico il tracciato prescelto sarebbe dovuto essere reso pubblico a tutti i portatori di interesse, compresi i cittadini residenti sulla montalese. "Stiamo incontrando tutte le forze politiche – fa sapere il presidente del Comitato di Pontenuovo Paolo Bovani – per chiedere a che punto siamo e sollecitare la progettazione della variante che è l’unica vera soluzione ai problemi del traffico e alla pericolosità della Provinciale da via Sestini fino a Montale". Intanto sulla Montalese il traffico è aumentato ed sono tornati anche i mezzi pesanti dopo la sospensione del divieto decisa in seguito all’inizio dei lavori sulla tangenziale all’inizio di dicembre. "Ci chiediamo se e quando questi lavori finiranno – dice Bovani – e sollecitiamo anche i risultati delle indagini sul ponte sulla Montalese in località Pontenuovo". Al disagio dei residenti sulla Montalese si aggiungono le lamentele degli automobilisti che vengono beccati in infrazione dagli autovelox. Un cittadino di Montale ha segnalato ieri di aver preso un multa in via Sestini per una velocità di 41 chilometri orari in un tratto dove il limite è 40. Per la verità l’autovelox ha registrato 46 kmh, che poi, sottratto lo sconto di 5 chilometri, sono diventati 41 comportando una multa di circa 45 euro. "E’ davvero difficile – dice l’uomo – riuscire a stare in regola, anche stando attenti". Qualcuno propone la collocazione di un display luminoso che avverta i conducenti che stanno oltrepassando il limite.