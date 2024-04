Montalese, la Regione ora frena: "Serve un nuovo approfondimento"

PISTOIA

Resta un rebus il futuro della variante alla via Montalese. E’ lo stesso assessore regionale Stefano Baccelli a spiegare a che ounto siamo e cosa accadrà, premettendo che sulle strade provinciali la Regione Toscana non ha alcuna competenza ordinaria. "Tuttavia è stato proceduto al finanziamento del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento in questione – si legge nella relazione dell’assessore –. L’eventuale finanziamento delle fasi successive della progettazione potrà essere valutato mediante un successivo approfondimento politico alla luce della conclusione dell’Accordo già sottoscritto, tenuto conto anche delle altre prioritarie esigenze di viabilità della Toscana. In particolare con le esigenze finanziarie delle strade regionali".

Un manciata di settimane fa il consiglio regionale aveva impegnato la giunta "a prevedere uno stanziamento straordinario congruo, nella prima variazione di bilancio utile, a favore della Provincia di Pistoia al fine di procedere alla realizzazione del progetto esecutivo della Variante alla Sp 5 nel tratto Sant’Agostino – Montale".

Una scelta basata su un indirizzo, ovvero quello che la Regione Toscana "proseguirà l’attività di coordinamento relativa alle progettazioni e all’appalto delle opere, di competenza degli enti locali, ed il sostegno attraverso il cofinanziamento di interventi sulla viabilità locale tramite specifici accordi o accordi di programma. Del resto con la legge regionale del 2021 era stato stabilito che, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica della variante alla Sp 5 Montalese nel tratto Sant’Agostino – Montale, la giunta regionale, previa stipula di specifico accordo con gli enti competenti alla realizzazione degli interventi, è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino all’importo massimo di euro 175mila euro per l’anno 2022". E ora a che punto siamo? Con l’ultima variazione di bilancio – si apprende – niente è stato inserito per la progettazione esecutiva, determinante per reperire i necessari finanziamenti, della variante alla via Montalese, strada provinciale che collega Pistoia a Montale, teatro di tanti incidenti a causa delle sua pericolosità e dell’intenso traffico anche pesante che la percorre. Per la progettazione esecutiva i fondi sono in stallo.