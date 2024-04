Montalese, la delusione. I Comitati incalzano: "Mantenere le promesse"

Grande delusione da parte dei Comitati di Pontenuovo, Santomato e via Sestini Primo Tratto per la mancanza della Variante Montalese nella prima variazione di bilancio varata dalla giunta regionale. Dura critica alla giunta regionale anche da parte del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi. "Siamo rammaricati che non sia stato finanziato il progetto definitivo – dicono i Comitati - nonostante la manifestazione del 23 marzo scorso in cui si mostrato quanto teniamo alla sicurezza ed alla variante. Comprendendo le condivisibili esigenze della Regione, auspichiamo che alla prossima variazione di bilancio al primo punto ci sia la variante nuova Montalese. Ne riparleremo alla variazione di bilancio di giugno e contiamo sia quella utile per ottenere il finanziamento". La speranza dei Comitati è quindi che da parte della Regione non ci sia una porta chiusa ma solo un rinvio di alcuni mesi. Ulteriori perplessità hanno generato le dichiarazioni dell’assessore regionale ai lavori pubblici Stefano Baccelli che a proposito della variante dice che è necessario "un approfondimento politico" e che la progettazione esecutiva dell’opera deve tener conto delle "altre prioritarie esigenze di viabilità della Toscana".

"Dopo l’ordine del giorno approvato nel dicembre scorso – dice Paolo Bovani del Comitato di Pontenuovo – in cui si impegnava la giunta regionale a finanziare la progettazione esecutiva della variante montalese nella prima variazione di bilancio utile davamo per scontato quel finanziamento e non che tutto venisse rimesso in discussione". "La nostra azione continuerà – assicurano i tre Comitati – per tenere alta l’attenzione alla luce anche delle posizioni prese dai rappresentanti del consiglio regionale e dai rappresentanti di provincia e comune di Pistoia" . "La giunta regionale ad oggi ignora un ordine del giorno che ho presentato a dicembre e sul quale è stata trovata una convergenza con la maggioranza – dice il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi – e che ha registrato un voto unanime di tutto il consiglio regionale. Un atto di indirizzo preciso al quale l’ assessore Baccelli e il Presidnte Giani ad oggi non hanno dato seguito, rinviando lo stanziamento a un non ben precisato "approfondimento politico" che appare superfluo, alla luce del voto unanime del consiglio regionale, ma anche del verbale sottoscritto dai comuni e dalla provincia di Pistoia sul tracciato e del successivo incontro con i Comitati di cittadini che seguono da anni la vicenda. Le condizioni della strada – prosegue Capecchi - non ammettono ritardi o giochini e ritengo sia interesse di tutti che l’iter di progettazione della variante parta quanto prima, per poter poi reperire i rilevanti finanziamenti necessari per realizzare il percorso alternativo alla strada provinciale 5 nel tratto fra S. Agostino e Montale. Sulla questione - continua - esistono una serie di accordi fra la Regione, Provincia di Pistoia e i Comuni di Pistoia e Montale, che hanno peraltro incontrato i comitati di cittadini. Mi aspetto un ripensamento in tempi brevi e che si stanzino i soldi necessari per procedere alla definizione di un progetto esecutivo che apra la possibilità di reperire i fondi necessari ed effettuare i passaggi che occorrono alla partenza dei lavori vera e propria di questa opera necessaria". I Comitati chiederanno un incontro con il presidente Giani.

Giacomo Bini