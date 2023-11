Montale piange Mauro Gelli. Sconfitto dalla malattia dopo mesi

È morto il giorno del suo compleanno. Si è addormentato in pace accanto al figlio che da tempo lo vegliava ogni notte. Ha vinto molte battaglie Mauro Gelli in questi ultimi mesi, ha combattuto strenuamente contro la malattia. Poi si è arreso. Mauro era nato a Montale il 2 novembre del 1930. Da giovane era stato agricoltore e poi, fino alla pensione, aveva lavorato in tessitura. Un uomo molto conosciuto in paese e molto amato, per il suo carattere dolce e riservato. Venti anni fa aveva perso la moglie Dina Vinattieri e da allora si era dedicato ai figli e ai nipoti. Bravissimo cuoco, aveva sempre qualche buon manicaretto pronto per i suoi cari. Lascia il figlio Alessandro, vicepresidente e cerimoniere del Lions Club Pistoia Fuorcivitas, con Francesca e Gianmarco, la figlia Angela con Alessandro, Gioele e Caterina. I funerali saranno celebrati oggi alle 15 nella chiesa di Montale. La famiglia chiede non fiori, ma opere di bene.

Ai parenti del compianto Mauro Gelli giungano anche le più sincere condoglianze da parte della redazione de La Nazione di Pistoia Montecatini che si stringe idealmente in un abbraccio di conforto attorno alle tante persone che hanno voluto e che vogliono bene a questo uomo, buono, generoso e dai modi gentili. La sua memoria sarà indelebile nella mente e nel cuore di molti.