Montagna più ’elettrica’. In arrivo otto colonnine per ricaricare le auto green

Con l’attivazione di otto colonnine di ricarica per auto elettriche, si colmerà un vuoto che, attraversando la montagna, da Bagni di Lucca arriva a Pistoia, fatto salva quella di libero accesso messa a disposizione dai gestori del Camping Bucaneve all’Abetone. Negli ultimi giorni sono iniziati i lavori per l’installazione di queste infrastrutture, tanto utili quanto richieste, che faciliteranno i possessori di auto elettriche e, forse, motiveranno all’acquisto quelli che erano stati scoraggiati dalla mancanza di punti di ricarica.

"A fare i lavori – informa l’amministrazione comunale - è Enel X Way, in collaborazione con il Comune, per installare sul nostro territorio otto colonnine di ricarica veloci, di ultima generazione. Un’infrastruttura importante che guarda al futuro. Grazie a fondi PNRR e un progetto di Enel X Way – prosegue la nota –, a cui il Comune di San Marcello Piteglio ha aderito, nel corso dei prossimi mesi il nostro territorio sarà adeguatamente attrezzato per la ricarica dei veicoli elettrici. Attualmente la montagna pistoiese è una ’zona buia’ su questo servizio: per caricare un veicolo elettrico, le colonnine aperte a tutti più vicine sono a Pistoia. Con questo lavoro, nel corso del 2026 si realizzerà un importante innovazione – dicono con soddisfazione –: ciascun residente potrà valutare con più facilità di dotarsi di un mezzo elettrico e i visitatori potranno scegliere di fermarsi sul nostro territorio nell’ itinerario dei propri viaggi".

Le frazioni che potranno godere dei punti di ricarica previsti sono: San Marcello pistoiese, Piteglio, Maresca, Campo Tizzoro, Popiglio, Crespole, Prunetta e Bardalone. Contemporaneamente al Comune guidato da Luca Marmo, anche alcuni soggetti privati hanno in cantiere progetti per ampliare la rete delle colonnine: tra questi c’è la Banca Alta Toscana, che avrebbe già avviato una prima realizzazione.

Andrea Nannini