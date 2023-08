Mondiale della Bugia", Record di Partecipanti a Le Piastre"

Inizia il "Mondiale della Bugia", si perché ormai la definizione Campionato Italiano va stretta alla kermesse piastrese. "Un vero e proprio boom di vignette giunte da tanti Paesi del mondo, ben 250. – Scrivono gli organizzatori - Il Campionato italiano della Bugia segna un nuovo record di partecipanti. Quest’anno saranno addirittura in 420 a contendersi il titolo di più bugiardo d’Italia e del mondo, sabato 5 e domenica 6 agosto a Le Piastre il paese dei bugiardi. Il boom dei partecipanti rispetto allo scorso anno lo fanno registrare i vignettisti stranieri. Merito del tema scelto per la loro sezione che è stato "Un mondo in guerra. Come può la pace vincere sulla guerra"? La delegazione iraniana, forte di ben 52 disegnatori, è la più numerosa, poi a seguire: Indonesia, Russia e Ucraini. Alla sezione grafica italiana, che ha avuto come tema "le bugie tra i fornelli: Piastrechef" partecipano in 66, mentre 51 sono gli aspiranti scrittori bugiardi che verranno giudicati da Sandro Veronesi. I disegnatori sono 16 e 15 i partecipanti su Radio Toscana. Completeranno il quadro i 22 partecipanti alla sezione verbale, che prenderà il via domenica alle 16.30 sul palco allestito nella piazza della chiesa. Si inizia domani 5 agosto alle 19.30 con la cena bugiarda in piazza (costo 25 euro, prenotazioni al 393 402740430 e allo 0573-472201) poi The Bugia show. Ospite la vincitrice della quinta edizione di Masterchef, Erica Liverani. Andrea Nannini