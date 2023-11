"Molestata in ospedale dal compagno di stanza"

Una paziente dell’ospedale Ss.Cosma e Damiano si è rivolta al nostro giornale per denunciare le molestie di cui è rimasta vittima, in occasione di un ricovero nel presidio ospedaliero pesciatino. La signora ci ha chiesto di mantenere l’anonimato e di non rendere pubblico il reparto in cui si sono verificati i fatti che segnala, e che ha segnalato in una lettera inviata all’Urp dell’azienda sanitaria. La signora, 84 anni, è stata ricoverata in una stanza promiscua, con quattro letti. In breve, però, due dei letti si sono liberati, ed è rimasta da sola con un paziente maschio. E questi ha iniziato a rivolgerle, in modo sempre più insistente, una serie di domande fin troppo intime. Domande che, sostiene la donna, hanno superato di gran lunga il limite del lecito. Tanto che, ha confessato la paziente, non riesce a raccontare tutte le cose che le ha detto il vicino di letto, perché sono cose che non possono essere dette da una signora della sua età. Non solo: un giorno si è accorta che il vicino la spiava, da dietro il paravento che divideva i due letti. A quel punto ha chiesto l’intervento dei sanitari, chiedendo che venissero presi provvedimenti. Il medico in servizio ha provveduto a far spostare in un’altra stanza l’uomo. A far arrabbiare la paziente è stato non solo il comportamento del compagno di stanza, quanto il sistema adottato dall’azienda sanitaria. Quella di non trasferire un paziente da una stanza all’altra è una decisione presa per cercare di ridurre il rischio di infezioni ospedaliere. Ma questo sistema, spiega la donna, non tiene conto delle potenziali criticità. La signora si è sentita umiliata e offesa. Ma non solo dal comportamento del vicino di stanza.