Molestata dal prof. Minorenne ascoltata in modalità protetta

Non si sono mai incrociati, ognuno è entrato in una stanza diversa, così come vuole il protocollo di ascolto per testimoni minorenni protetti. Si è svolto ieri mattina, in uno studio professionale della città, l’incidente probatorio nell’ambito del procedimento che vede accusato di molestie sessuali su una studentessa minorenne, un insegnante 58enne di un istituto superiore della città, mentre la dirigente scolastica è accusata di favoreggiamento personale (articolo 378 del Codice Penale), poiché avrebbe aiutato l’insegnante a eludere le investigazioni anche attraverso una segnalazione pregiudizievole nei confronti della minore. Ieri mattina, si è svolto, in modalità protetta, l’ascolto della presunta vittima minorenne, alla presenza del perito incaricato dal giudice, la dottoressa Claudia Meini. La ragazza dunque ha risposto alle domande del giudice Luca Gaspari, alla presenza dello stesso e della psicologa, mentre nell’altra stanza erano presenti il pm Chiara Contesini, che ha diretto le delicate indagini svolte dai carabinieri di Pistoia, e i due indagati, alla presenza dei loro difensori, gli avvocati Andrea Mitresi, legale dell’insegnante, e gli avvocati Andrea Niccolai e Annalisa Lucarelli, legali della dirigente scolastica. Presente anche l’avvocato di parte civile, Enrico Zurli. La ragazza ha risposto alle domande che le sono state poste, e il colloquio, in forma protetta è durato dalle 10 alle 12,30. L’audizione protetta è una procedura utilizzata nel processo penale per raccogliere la testimonianza di minori, specialmente quelli che hanno subito abusi, in un ambiente sicuro e strutturato che tutela la loro integrità psicologica e la genuinità del racconto. Questo metodo prevede l’uso di una stanza apposita, l’ausilio di un esperto psicologo, e la registrazione audio-video del colloquio.

L’indagine, lo ricordiamo, è quella che lo scorso aprile ha portato all’arresto ai domiciliari dell’insegnante. L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata dal contesto scolastico e dalla minore età della presunta vittima (14 anni), mentre la dirigente di favoreggiamento personale (articolo 378 del codice penale), poiché avrebbe aiutato l’insegnante a eludere le investigazioni anche attraverso una segnalazione pregiudizievole nei confronti della minore.

Sarebbero decine e decine i messaggi scambiati tra alunna e insegnante, fin dall’inizio dell’anno scolastico 2024, alcuni molto confidenziali. Una confidenza, però, che a un certo punto avrebbe superato il limite portando la ragazza a chiedere aiuto prima alla madre e poi ad una docente, la quale avrebbe informato la preside dell’istituto. La denuncia risale a febbraio. Secondo quanto riferito dalla ragazza, il professore l’avrebbe palpeggiata a scuola e in due occasioni avrebbe tentato di baciarla. Approcci che la ragazzina avrebbe respinto, così come le avances avute nelle chat.

Martina Vacca