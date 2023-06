"Molestata alla fermata" Anziano subito arrestato

Era in attesa alla fermata dell’autobus per potersi recare a scuola come qualsiasi ragazza che deve affrontare una giornata sui libri in uno degli istituti superiori cittadini, quando è arrivato all’improvviso uno sconosciuto che, fin dal primo momento, era sembrato davvero insistente con lei che si trovava in quel luogo esclusivamente per usufruire dei mezzi pubblici. Poco dopo, l’assalto: in un attimo, l’uomo si sarebbe calato i pantaloni, in mezzo alla strada, e avrebbe tentato un approccio con la ragazzina, cercando di avvicinarsi per avere un contatto con le sue parti intime.

È questa la scena che si è verificata nei giorni scorsi in un comune della piana pistoiese e che ha portato all’arresto di un ultrasessantenne per violenza sessuale su minorenne. Si è trattato di un episodio che ha indubbiamente recato un forte trauma alla giovane vittima (omettiamo l’età dei protagonisti ed il luogo dove il fatto è avvenuto per non renderli riconoscibili) che, fortunatamente, è riuscita a fuggire per poi raccontare quanto accaduto ai carabinieri. Da lì sono partite le indagini che hanno cercato di ricostruire l’episodio e il tentativo di approccio sessuale dell’uomo nei confronti della ragazza.

Alla luce delle testimonianze raccolte, e del lavoro d’indagine, alla fine i militari dell’Arma si sono presentati a casa dell’uomo, che vive in un comune della Valdinievole, e lo hanno arrestato trasferendolo poi in carcere.

Nei prossimi giorni si svolgerà l’interrogatorio di garanzia per capire se, intanto, confermare o meno la misura cautelare. Per la ragazza che ha subito questa violenza, fortunatamente non sfociata in un contatto fisico col molestatore, una scena che continua a turbarla anche col passare delle ore e dei giorni: basti pensare che era seduta tranquillamente alla fermata dell’autobus in attesa di potersi recare a scuola come tutti i giorni e, in pochi istanti, si è ritrovata vittima di questo molestatore ultrasessantenne che si voleva approcciare sessualmente a lei in tutti i modi.

E proprio il particolare della notevole differenza d’età rende ancora più inquietante ciò che è successo, creando apprensione tra le famiglie del paese in cui i fatti sono avvenuti.

S.M.