Modifiche temporanee alla viabilità, tutto quello che c’è da sapere

PISTOIAIn seguito agli interventi di Publiacqua per la sostituzione della rete idrica e lavori edili su un immobile, sono previste modifiche alla viabilità in diverse zone della città nelle giornate di domani e venerdì 17 gennaio. In via Castellina di San Giorgio, dalle 8 alle 18, saranno vietati il transito e la sosta per consentire l’esecuzione dei lavori. L’accesso sarà garantito solo ai mezzi di soccorso ed emergenza. I pedoni potranno camminare lungo un passaggio protetto. Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso. Anche in via Curtatone e Montanara, nei pressi dei civici 56/60, sono previste modifiche alla viabilità. Dalle 7.30 alle 17.30 degli stessi giorni sarà vietata la sosta con rimozione forzata.Il traffico sarà deviato sulla porzione di carreggiata libera. In via Abbi Pazienza, all’angolo con via Curtatone e Montanara, sarà vietato il transito e la sosta per tutti i veicoli. Accesso consentito solo ai mezzi di soccorso e ai residenti nelle zone non interessate dai lavori.