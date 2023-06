Modifiche alla Viabilità nel Comune di Sambuca, Il Sindaco Micheletti spiega le novità

Sono previste alcune modifiche alla viabilità nel Comune di Sambuca.

A renderle note è il sindaco del Comune di Sambuca Pistoiese, Fabio Micheletti (nella foto), con una sua nota diffusa attraverso i canali social. A essere interessate sono la Strada Provinciale 24, Pistoia Riola nel tratto Acquerino–Monachino che, diversamente da alcune notizie che erano circolate in modo inesatto, non chiuderà nel periodo compreso tra il 22 giugno e il 22 luglio perché, come la Provincia ha informato, la ditta aveva predisposto i cartelli senza concordare la chiusura con l’amministrazione provinciale, che non ha, invece, intenzione di chiuderla. Quindi i lavori dell’Enel verranno effettuati in regime di senso unico alternato.

Sarà invece chiusa dal 3 luglio al 31 dicembre 2023, la viabilità sul ponte in località Acqua, proprio per permettere la risistemazione del ponte stesso, che si trova sulla Strada provinciale 3 della Provincia di Prato ma che, comunque, interessa la circolazione sulla Pistoia Riola.

Si potrà attraversare il paese utilizzando il ponte pedonale di proprietà Sambuca Cantagallo che ha però problemi statici e quindi utilizzabile solo a piedi. L’alternativa sarà passare dalla Porrettana, si sta però valutando la possibilità di consentire il traffico ai motoveicoli, dopo averne verificato la possibilità.

Andrea Nannini