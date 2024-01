Modifiche alla viabilità in alcuni tratti di via Pratese

Per permettere lavori di bitumatura in seguito agli interventi alla rete fognaria e sostituzione della condotta idrica in via Pratese (tratto tra via dell’Albero e via di Chiazzano), via Rotonda, via del Bollacchione, via di Garcigliana (tratto in prossimità di via dell’Orsa Maggiore) e via dello Zodiaco, sono previste modifiche della viabilità.

Da domani al 10 gennaio in via Pratese (tratto tra via dell’Albero e via degli Oleandri), divieto di sosta con rimozione forzata e il senso unico alternato. Dal 10 al 20 gennaio in via Pratese (tratto tra via degli Oleandri e via di Chiazzano) sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il senso unico di circolazione nella sola direzione ovest-est, indicando il percorso alternativo attraverso via di Chiazzano, via degli Oleandri e via Toscana. Negli stessi giorni, in via Rotonda, via del Bollacchione e via di Garcigliana sarà istituito il divieto sosta con rimozione forzata e di transito. Infine, dal 10 al 12 gennaio, divieto di sosta in via dello Zodiaco.