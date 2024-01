PISTOIA

Per consentire a Publiacqua la riparazione della condotta idrica in via Don Giovanni Bosco, sono previste modifiche alla viabilità. Lunedì 29 gennaio, dalle 8 alle 17, all’altezza del civico 25 saranno vietati il transito e la sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, ai residenti e agli utenti della Fondazione Maic, nei tratti non interessati dai lavori, mediante la restituzione temporanea del doppio senso di circolazione in via Don Giovanni Bosco fino all’intersezione con via Piero della Francesca. I pedoni potranno camminare lungo un percorso protetto.