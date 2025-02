Mobilitazione a favore del pediatra: "Scegliete tutti il dottor Campagna"

Non sono mancate le reazioni alla notizia dell’arrivo di un pediatra sulla Montagna. Mentre da una parte i primi a esprimere soddisfazione sono i genitori, c’è anche un richiamo forte a mobilitarsi per mantenerne e consolidarne la presenza, facendolo scegliere alle famiglie di tutti quei ragazzi che ne hanno diritto, cioè con età fino a 14 anni, molti dei quali sono stati iscritti al medico di medicina generale. Tutto regolare, ci mancherebbe, ma si sovraccarica il medico di famiglia, che ha peraltro un numero importante di pazienti e che non è uno specialista per bambini.

Così Valeria Falso, che già nei giorni scorsi aveva espresso forti perplessità sui disservizi legati alla mancanza del pediatra lancia l’appello a tutti i genitori che hanno bimbi fino ai quattordici anni di età: "Oggi è arrivata una buona notizia, dopo mesi di attesa, abbiamo finalmente di nuovo il Pediatra di famiglia. Innanzitutto voglio formulare un augurio di buon lavoro al dottor Campagna. Ora, visto che gli ambulatori saranno attivi tre giorni a settimana, rivolgo un appello alle famiglie, ai medici di medicina generale e ai nostri amministratori per portare avanti l’obiettivo su cui stavamo lavorando da tempo, quello che abbiamo definito il Patto di Comunità e – continua Valeria – chiediamo ai medici e agli amministratori di promuovere una campagna di moral suasion, affinché tutti i genitori di bambini e ragazzi da 0 a 14 anni scelgano il dottor Campagna come pediatra per i propri figli.

"L’obiettivo di questa operazione sociale – spiega ancora Valeria Flaso – è chiaro e può portare molteplici benefici: i nostri bambini saranno finalmente seguiti dal medico più adatto e preparato per tutto il loro percorso pediatrico. Si incentiverà la permanenza del pediatra, rendendo più attrattiva e stimolante la professione in Montagna. Se si raggiungessero oltre 500 assistiti, avremmo diritto ad ambulatori aperti 5 giorni a settimana per almeno 20 ore complessive. Si ridurrebbe il carico sui medici di famiglia, migliorando la qualità del servizio per tutti. Garantire questo servizio era un dovere dell’Asl, ma farlo restare – conclude – sarà una responsabilità della nostra comunità. Impegniamoci tutti affinché questa opportunità non vada sprecata".

Andrea Nannini