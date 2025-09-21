Misericordia in festa. Ecco i nuovi confratelli: "La scelta di aiutare"

Un pomeriggio di festa, alla Misericordia di Pistoia, che ha celebrato San Francesco con la messa e la vestizione dei nuovi fratelli e sorelle. Una cerimonia solenne, alla quale hanno partecipato le autorità cittadine e buona parte dei cinquecento volontari dell’Arciconfraternita, e che si è conclusa con la benedizione e inaugurazione di una nuova ambulanza. La santa messa è stata officiata all’aperto da don Giordano Favillini nel giardino della sede, in via Bonellina, dove quindici volontari e volontarie, in gran parte giovani, hanno ricevuto e indossato la cappa e la buffa, ossia la storica veste nera e il cappuccio, rito che sancisce l’appartenenza all’Arciconfraternita.

"In un mondo dove regna l’indifferenza noi abbiamo scelto di fermarci a dare aiuto – ha osservato il presidente Sergio Fedi al termine della funzione religiosa – si dice che il volontariato non cambia il mondo. Forse è vero, ma cambia il mondo di qualcuno. Ogni volontario conta, che lo sia da un giorno o da anni e vedere oggi qui tanti giovani ci dà un segnale di speranza". Fedi ha poi ringraziato la Fondazione Caript per il contributo che ha permesso di acquistare la nuova ambulanza. Il mezzo, dedicato alla memoria del dottor Achille Pellegrini, già Capo Guardia e componente del Magistrato, è dotato di una barella speciale automatizzata, adatta anche al trasporto di pesi importanti, che consentirà alle squadre di volontari di prestare soccorso con minore sforzo fisico. Tra i presenti alla cerimonia di inaugurazione anche la figlia del dottor Pellegrini, che si è detta commossa per l’attenzione nei confronti del padre. Parole di stima e di affetto nei confronti del medico e di vicinanza alla Misericordia sono state quelle di Anna Maria Celesti, vicesindaco e presidente della Società della salute pistoiese. Presenti anche il prefetto Angelo Gallo Carrabba, il questore Marco Dalpiaz, il colonnello Jean Lucas Scimone e, per la Fondazione Caript, Lisabetta Buiani.

L’Arciconfraternita a Pistoia è molto attiva sul territorio oltre che per i servizi di emergenza, anche per diffondere tra i cittadini la cultura del primo soccorso e le conoscenze utili e salvavita. Lunedì scorso e ha dato l’avvio al corso di Primo Soccorso Pediatrico, un percorso formativo di quattro incontri, gratuito e aperto alla cittadinanza, pensato per fornire conoscenze e strumenti pratici utili ad affrontare situazioni di emergenza che possono coinvolgere i più piccoli. Un’occasione preziosa per genitori, nonni, educatori, insegnanti e chiunque abbia a che fare con i bambini. Periodicamente poi organizza corsi di formazione per Blsd per imparare le manovre salvavita e l’uso del Dae, come quello tenuto giorni fa in città in collaborazione con l’Associazione Galleria Nazionale. Da lunedì 13 ottobre partirà inoltre il nuovo corso di Primo Soccorso Generico, un percorso completo per apprendere le tecniche fondamentali di primo soccorso e sentirsi pronti ad intervenire nelle situazioni di emergenza quotidiana.

Daniela Gori