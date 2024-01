Misericordia, in arrivo tre nuovi mezzi

La Misericordia di Gello si appresta a festeggiare un importante evento per tutta la comunità con l’inaugurazione di tre nuovi mezzi. La cerimonia si svolgerà domenica prossima, 14 gennaio, alle ore 15.30, nel parco mezzi che si trova in via di Gello 16, proprio accanto alla chiesa di Santa Maria.

Si tratta di un’ambulanza, di un mezzo attrezzato e di un’autovettura. Si comincia alle 15.30 con l’accoglienza delle autorità. Alle 16 il parroco, don Carlo Bonaiuti, benedirà i tre nuovi mezzi e alle 16.30 ci sarà il rinfresco. La Misericordia di Gello, per questa grande novità, ha il sostegno della Fondazione Caript e dell’Ail, associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma onlus, sezione di Pistoia.