Misericordia di Gello. Tre nuovi automezzi

Grande festa domenica alla Misericordia di Gello per l’inaugurazione di tre nuovi mezzi: un Doblò multifunzione per il trasporto delle persone disabili che diventa un normalissimo furgoncino, acquistato grazie al contributo della Fondazione Caript e dell’Ail; una Panda per i servizi sociali acquistata grazie al contributo dei volontari e della popolazione e un’ambulanza attrezzata per l’emergenza con dotazioni all’avanguardia, quest’ultima acquistata grazie ad alcuni benefattori e i volontari stessi. Il parco mezzi si è dunque arricchito di tre vetture di particolare importanza e la dotazione complessiva della Misericordia di Gello è ora di tre ambulanze, quattro Doblò e quattro auto. Rendono ancora più efficienti le innumerevoli missioni quotidiane degli ottanta volontari attivi a fronte di oltre milleduecento soci sostenitori. Una grande famiglia su cui possono contare i residenti del paese e non soltanto. Alla cerimonia è intervenuta la vicesindaco Anna Maria Celesti. Ha sottolineato l’impegno quotidiano di tutti i volontari. A rappresentare la Fondazione Caripit c’era Paola Bellandi e per l’Ail c’erano la presidente Elisabetta Meacci e Rossella Corsini. C’era il sindaco di Serravalle Piero Lunardi con i volontari della Misericordia di Casalguidi e c’era il presidente della Misericordia di Pistoia, Sergio Fedi. Foto finale, dopo la benedizione di don Carlo Bonaiuti, anche con il dottor Piero Paolini, a capo dell’emergenza territoriale. Un momento di grande fratellanza sottolineato dal presidente Ivano Guidi: "Sono rimasto sbalordito da questa presenza così forte".

lucia agati