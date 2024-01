Misericordia, anno record per le donazioni di sangue dei Fratres

Il 2023 registra il record di donazioni negli ultimi cinque anni per il gruppo donatori di sangue Fratres di Agliana. Sono 427 le donazioni totali nell’anno appena concluso, 325 di sangue e 102 di plasma, con 247 donatori, di cui 48 nuovi. Il 2022 si era chiuso con 355 donazioni totali e 202 donatori. Questo l’andamento delle donazioni negli anni precedenti: 387 nel 2021 (280 di sangue e 107 di plasma), 402 nel 2020 (250 di sangue e 152 di plasma), 354 nel 2019 (247 di sangue e 107 di plasma). "Siamo tra i gruppi Fratres in maggiore crescita nella provincia di Pistoia – evidenzia il presidente dei Fratres di Agliana, Andrea Rossini –. Nonostante le numerose difficoltà e la perdita di idoneità di alcuni donatori in seguito al Covid, siamo riusciti a ottenere buoni risultati, grazie all’impegno del consiglio direttivo e dei volontari attivi. La crescita di donazioni e donatori è il frutto della comunicazione che abbiamo fatto nelle piazze e durante le manifestazioni, per informare e sensibilizzare sulla donazione di sangue e plasma, la cui richiesta è sempre alta".

Rossini riferisce che i Fratres di Agliana, nella scorsa estate, sono stati molto presenti durante gli eventi al parco di Carabattole, raccogliendo venti nuovi iscritti. Nuove adesioni sono arrivate anche durante la ‘’Festa dello sport’ al parco Pertini. Il presidente aggiunge che, in generale, tra i donatori ci sono molte coppie che si stimolano a vicenda nel compiere questo atto di generosità che contribuisce a salvare vite umane. Gli aspiranti donatori possono contattare il gruppo Fratres di Agliana anche tramite i social e Whatsapp allo 338.2112089. Il gruppo è nato nel 1966: quest’anno raggiunge quindi i 58 anni di attività e celebrerà anche la festa biennale del donatore, premiando i donatori più attivi. Il gruppo prosegue rinnovandosi ma con tanta gratitudine verso le vecchie colonne dell’associazione, ringraziando tutti quelli che si sono impegnati in passato, in particolare Ivan Lunghi che è stato per tanti anni presidente. "Ringraziamo anche la Misericordia di Agliana che ci accoglie – conclude Rossini – e il dottor Daniele Berretti, direttore del Centro trasfusionale di Pistoia, per il supporto".

Piera Salvi