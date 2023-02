Anche per il mese di febbraio YouLab Pistoia, l’American Corner della Biblioteca San Giorgio, propone ai pistoiesi tanti corsi. C’è l’attivazione di un corso su "Parental control e sicurezza informatica", rivolto agli adulti per l’utilizzo della rete da parte dei più giovani (sabato 25 febbraio, alle 17), i nuovi corsi su Instagram ed Excel di livello avanzato per chi già conosce le funzionalità base (venerdì 17 e sabato 18 febbraio, alle 17) e il corso sull’utilizzo dello Spid (lunedì 27 febbraio, alle 17). La partecipazione ai corsi è gratuita.Per info e iscrizioni, scrivere a [email protected]