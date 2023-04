Mille alberi piantati dagli studenti

Il progetto "Arboreo-Alle radici della Comunità Educante" dopo 18 mesi di attività si è concluso. Promosso da Pozzo di Giacobbe, Cooperativa Gemma e Ics Bonaccorso da Montemagno e realizzato con il contributo di 200.000 euro el Dipartimento per le politiche della famiglia-Presidenza del Consiglio dei ministri, ha raggiunto l’obiettivo: piantare 1.000 nuovi alberi sul territorio della provincia di Pistoia. In un anno e mezzo sono stati piantati alberi autoctoni in 4 aree verdi pubbliche individuate dai ragazzi attraverso un lavoro di progettazione fatto in classe con esperti naturalisti, artisti, educatori e insegnanti. Gli alberi sono stati piantati nel parco della Magia, al Mollungo, nel Parco dell’Aringhese a Montale, e nell’area verde nei pressi della scuola Nannini di Vignole. Protagonisti gli studenti delle scuole partner, i comprensivi: Nannini, Bonaccorso da Montemagno, Raffaello, Sestini e Melani.

D.G.