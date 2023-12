Milena è pronta con la sua biancheria natalizia per aiutare oltre cinquanta famiglie bisognose

Instancabile, come sempre, in questi giorni non si stacca dalla macchina da cucire per confezionare, con la consueta perizia e bravura, la biancheria natalizia da casa attraverso la quale finanzia la sua missione, ormai più che trentennale. Milena Ammannati Zappalorti, Cavaliere della Repubblica (nella foto di Castellani), ha 92 anni, ma non si ferma mai e anche in occasione di questo Natale rivolge un appello ai suoi benefattori, e a tutti cittadini, a sostenerla nella sua impresa personale. Come si ricorderà, assiste oltre cinquanta famiglie bisognose per le quali, ogni mese, prepara un pacco con generi di prima necessità e li distribuisce nel giardino della sua casa di via Ciampi 25. Ogni primo sabato del mese, venti pezzi per famiglia e, se ce la fa, anche un sostegno economico per chi non riesce a pagare le bollette. Ogni mese affronta una spesa di mille euro per preparare i pacchi da donare: "Ringrazio in particolare la Fondazione Caript che mi sostiene, Paolo Cammelli per gli alimentari e tutti i miei benefattori. In casa ho una stanza piena di confezioni a tema natalizio che realizzo da sola con tessuti molto pregiati, e vi assicuro che il risultato è molto bello. Vi aspetto in via Ciampi. Mi potete telefonare allo 0573.22738. Grazie per quello che potrete fare".

lucia agati