Migranti vittime Un melograno per dire "no"

Piantare un melograno in un giardino di ogni città per ricordare le stragi dei migranti e "per operare affinché non si spezzino più vite innocenti, per restare umani". All’appello lanciato da Donne insieme per la pace, Cgil, Anpi, Arci e Legambiente Toscana, ha risposto anche il Comune di Pistoia, insieme a quello di Firenze e ad altri in Toscana. La richiesta ai Comuni è quella di aderire e provvedere operativamente, acquistando e piantando una piccola pianta di melograno in un giardino pubblico con la targa "Sono nato in memoria delle tante vite perse nella speranza di un futuro migliore. Basta morti durante le migrazioni". I melograni cominceranno a essere piantati dal primo maggio (per andare avanti tutto il mese), "proprio in ragione del valore del lavoro come prospettiva per una vita migliore", si spiega.