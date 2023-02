Migliaia di domande per il servizio civile

Sono stati prorogati, in via del tutto eccezionale, i termini per poter presentare le domande per entrare nel sistema del servizio civile: inizialmente lo stop alle richieste era stato fissato al 10 febbraio scorso ma, per accrescere ulteriormente la platea di giovani pronti a mettersi in discussione nel mondo dell’associazionismo e non solo, la chiusura definitiva è stata spostata a lunedì 20 febbraio. In tutto ci sono in ballo migliaia di posti a livello toscano (oltre 75mila complessivi in Italia) per una opportunità che merita di essere sfruttata.

In questi casi si tratta di una copertura della durata di 12 mesi con un orario da giostrare su cinque giorni a settimana per un totale complessivo di 25 ore che può essere strutturato, come meglio serve, dal lunedì alla domenica in base a quelle che sono le esigenze richieste. Il tutto per un assegno mensile di 444,30 euro. E le richieste non mancano affatto nemmeno nella provincia di Pistoia dove alcune posizioni hanno già un numero di domande presentate superiori a quelli che, poi, saranno i posti realmente a disposizione ma restano altre realtà che, al momento di andare in stampa, non hanno ricevuto particolare attenzione dagli interessati ad intraprendere la strada del servizio civile.

In tutto sono 85 i progetti attivi e che attendono la scadenza dei termini per poter inserire i prescelti a svolgere l’incarico. Una parte importante di questi riguarda Anpas che, a livello nazionale, cerca complessivamente 3mila giovani, da impiegare e nella nostra provincia ce n’è – di fatto – uno per ogni comune e che va da "Educazione e promozione dei diritti del cittadino" ai programmi per l’assistenza e soccorso che prevedono la sorveglianza ed il servizio attrezzato per pazienti affetti da patologie temporaneamente eo permanentemente invalidanti in fase più o meno terminale. Ci sono poi cinque progetti di natura culturale e letteraria che vengono portati avanti da Anci Toscana per l’inserimento di giovani volontari nelle biblioteche di Agliana, Lamporecchio e Pieve a Nievole, tanto per citare qualche esempio. Non mancano, poi, anche altre realtà comunque radicate sul territorio come il Movimento Cristiano Lavoratori o l’Unione Italiani ciechi e ipovedenti.

Attenzione da prestare agli "adulti e terza età in condizioni di disagio" per quanto proposto dalla Caritas Italiana fra Pistoia e Pescia, mentre sono sette i progetti che vengono messi in evidenza da Avis Toscana nella campagna "Il dono che serve" e sono dislocati fra Pistoia, Quarrata, Pescia, Montecatini, Monsummano ed Uzzano. Croce Rossa in pista, invece, in tutte le sue delegazioni provinciali fra piana, montagna e Valdinievole per la "cittadinanza attiva contro le disuguaglianze" al quale si affianca il "Safety Challenges" per la diffusione delle buone pratiche della protezione civile sul territorio regionale.

Ampia presenza di posti anche nelle Misericordie di tutta la provincia mentre ci sono un progetto a testa per Inac (Assistenza Cittadini), Aics e Unicef per la lotta alla povertà educativa.

Tutti i dettagli, di questi ed altri progetti, sono consultabili sul sito https:www.politichegiovanili.gov.itservizio-civile e che la candidatura può essere presentata esclusivamente online e se dotati di Spid per l’autenticazione sul portale.

Saverio Melegari