Microgee, ecco la voce di Montecatini "Esperienza davvero emozionante"

Aprirà il Pistoia Blues domani sera: lei è Microgeen, giovane cantautrice montecatinese vincitrice del contest “Obiettivo BluesIn”, che precederà sul palco Xavier Rudd, Il Muro del Canto, Jack Botts, Matteucci.

"Microgeen – spiega – è il nome d’arte. In realtà mi chiamo Michela Preto (nella foto al centro) e ho 21 anni: ho iniziato a lavorare ai miei inediti in studio circa due anni fa. In studio, perché centrale nelle mie canzoni è proprio la scelta del suono, fondamentale per creare certe atmosfere. Il mio genere è assimilabile a un synth popambient rock. Insieme alla band porterò sul palco due inediti scritti da me: ‘House of Cards’ (con cui ho partecipato al PistoiaBluesIn, ‘Don’t say I love you’ e una cover".

"Per noi – conclude Microgeen senza nascondere la grande emzione per poter vivere una simile esperienza sul palco di piazza del Duomo – il palco del Blues è una grande emozione e una bellissima opportunità ed esperienza, oltre che essere una sfida personale. Per me rappresenta una grande possibilità per crescere e per far conoscere la mia musica, e sentendomi ancora all’inizio di questo mio percorso, sicuramente è un incentivo a continuare a lavorare, a scrivere e ad esibirci".

red.pt.