"Mia madre malata, tagliato il trasporto"

"Mia madre ha avuto un ictus, ha una protesi al ginocchio e si sposta a fatica con il suo deambulatore, deve svolgere un percorso di riabilitazione fisioterapico per il quale, tuttavia, non le è stato prescritto il trasporto in ambulanza, che adesso grava ingiustamente sulle nostre tasche". È lo sfogo di Andrea Betti, 52enne pistoiese, caduto nelle maglie della burocrazia sanitaria. "Mia madre Paola è una donna di 80 anni con evidenti problemi di deambulazione – aggiunge Betti -. È titolare di una pensione minima, per cui dover pagare ogni singolo trasporto in ambulanza per poter effettuare le fisioterapie diventa particolarmente oneroso. Vive con me ma a causa della mia invalidità non possiedo un’auto".

Una situazione particolarmente delicata. "Ci hanno spiegato che in ottemperanza a una recente circolare riguardo i trasporti mia madre non avrebbe diritto al trasporto – sottolinea Betti -. Trovo piuttosto anomalo prescrivere un trattamento a una persona che ne ha bisogno ma non includere i trasporti necessari al raggiungimento della sede dove i trattamenti vengono erogati. Non ci resta che fare richiesta per il cosiddetto ‘trasporto sociale, ma si tratta di un vero groviglio burocratico. Mi sono rivolto a un patronato per ricevere aiuto in questa pratica, ma mi è stato detto che per riuscire ad attivare questa misura occorrere tempo e a quel punto mia madre avrebbe probabilmente già concluso il percorso riabilitativo prescritto".

