"Mi af-Fido", dedicato al miglior amico dell’uomo Cuccioli, letture e l’incontro speciale con “Yeti“

"Mi af-Fido" è il titolo del pomeriggio che la Biblioteca San Giorgio, dedica alla Festa del cane, sabato prossimo, 29 aprile, alle ore 16 nell’atrio d’ingresso della biblioteca, grazie alla cura degli Amici della San Giorgio, in collaborazione con Rifugio del Cane di Pistoia (Enpa) e con l’associazione Diversamente cuccioli di Quarrata. All’evento partecipa come partner, con dei piccoli omaggi offerti ai partecipanti, anche il negozio My Food & Toilette di Pamela Amerini (viale Adua 377, a Pistoia).

La festa si aprirà coi saluti di Maria Stella Rasetti, direttrice della Biblioteca San Giorgio, e di Rossella Chietti presidente degli Amici della San Giorgio.

Seguiranno alcune letture tratte dal libro "Kuki Arabesque" di Marco Bergamaschi, che parla della relazione tra una persona e la sua nuova compagna di vita, una cucciola di Barbone nano che ha un nome e un cognome, Kuki Arabesque, mentre poco dopo sarà distribuito un contributo scritto da Caterina Brancatisano sul tema "La presenza degli animali nella storia e nelle guerre".

Le persone presenti potranno poi fare un incontro assolutamente speciale con Yeti, il pastore tedesco della Polizia Municipale di Pistoia, e i più piccoli potranno assistere a uno spettacolo di burattini di Paolo Giordano dal titolo "Attilio e il cagnolino bau: storia di un’amicizia e molte emozioni".

Per saperne di più su questo evento pieno di affetto e di sentimenti è possibile collegarsi al sito www.sangiorgio.comune.pistoia.it; l’ingresso alla giornata e alle sue iniziative è libero e gratuito.

l.m.