"Mezzogiorno di neve" Grande attesa per Pasqua

Bizzarrie del clima toscano in questa fase di riscaldamento globale: un dicembre e un Natale primaverile fino oltre i duemila metri e, tre mesi e mezzo dopo, un venerdì sette aprile, ovvero domani, che vedrà la neve cadere fin sui 1200 metri di quota su tutto l’Appennino toscano, Abetone compreso. Questo dicono gli ultimi bollettini per la giornata di domani: una veloce perturbazione proveniente dal Nord Europa attraverserà rapidamente la nostra regione nel corso del primo pomeriggio.

In pianura sono previste piogge e temporali sparsi, ma in montagna, dopo mezzogiorno è prevista la caduta di una nuova nevicata che andrà ad ammantare di bianco il paesaggio. Non durerà molto, siamo pur sempre ad aprile: le temperature si manterranno comunque sotto zero oltre i 1200 metri di quota fino a sabato mattina, quando la colonnina di mercurio tornerà a salire e le nubi lasceranno spazio ad un sole sempre più convinto. Gli accumuli di neve saranno modesti sotto i 1300 metri ma aumenteranno sensibilmente alzandosi di quota.

Qualche fiocco di neve sparso, ma senza importanti accumuli, potrebbe tornare a cadere nel tardo pomeriggio di sabato. Il grosso della neve, però, a quel punto sarà passato. Sulla carta, la nevicata di domani, venerdì, andrà a preparare come meglio non si può il fine settimana-bianco dei comprensori sciistici della provincia di Pistoia, dove già da un paio di giorni sono in azione i cannoni spara-neve per preparare al meglio le piste.

Un’occasione d’oro per gli impiantisti, che vogliono riuscire a sfruttare questa fase di temperature sotto la media che va parzialmente a ripagare un inizio di stagione a dir poco disastroso. Attenzione però: le nevicate, specialmente fuori stagione come in questo periodo, sono sempre molto complesse da prevedere, anche con la tecnologia previsionale del 2023. Bastano pochi gradi di differenza del vento e 10 centimetri di neve possono trasformarsi in pioggia o, ancor più spesso, in un cielo semplicemente nuvoloso senza alcuna precipitazione.

Le premesse per una nuova nevicata in montagna ci sono tutte, ma mai come stavolta, per capire l’evoluzione meteorologica, occorrerà tenere sotto controllo il termometro e lo stato del cielo.

F.S.