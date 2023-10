Mezzo secolo d’amore. Festa per le Nozze d’oro. La cerimonia in Comune

Un pomeriggio di sorrisi e qualche lacrima di commozione per festeggiare l’amore lungo mezzo secolo, quello che resiste agli urti della vita, si direbbe. Ieri, nella Sala Maggiore di palazzo di Giano, si è tenuta la festa per tutte le coppie pistoiesi che hanno raggiunto il traguardo di cinquant’anni insieme. E’ la seconda cerimonia di "Nozze d’oro", dopo quella celebrata a maggio, in cui il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ha consegnato ad ogni coppia una pergamena personalizzata. Il momento è stato arricchito dall’esibizione canora di Michelangelo Fattori, studente del liceo musicale Forteguerri, sotto la guida della professoressa Simona Paccosi e dalle letture del gruppo teatrale dell’istituto Mantellate a cura della professoressa Sara Lenzi.

Fattori, allievo di Francesca Paganin, ha cantato arie di Bellini e Tosti accompagnato al pianoforte da Simona Paccosi. Applauditissimo.

Alla festa di ieri sono state invitate le persone che si sono unite in matrimonio dal 1° giugno al 31 agosto 1973, mentre chi si è sposato tra settembre e dicembre 1973 verrà invitato alle iniziative previste nei prossimi mesi. Si tratta di una cerimonia volta a celebrare queste unioni e queste storie profondamente legate alla città di Pistoia, come lo stesso sindaco Tomasi ha tenuto a sottolineare, ringraziando le coppie che hanno raggiunto questo traguardo, per il loro esempio, una dimostrazione dei valori della famiglia, che rimane il centro della società.