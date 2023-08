Mezzi pesanti sul territorio Boom di nuovi autocarri

Nel corso dell’ultimo anno nella nostra provincia non sono stati immatricolati nuovi autobus: un segnale allarmante o ci può essere altro dietro questo numero? A fare uno studio approfondito sul mercato dei veicoli pesanti per il trasporto di merci e persone è Continental, il noto marchio di pneumatici, che col proprio Osservatorio ha stilato la terza edizione dell’indagine effettuando una elaborazione econometrica dai dati Aci.

Nel pistoiese, durante il 2022, c’è stato un incremento consistente di autocarri (+16%), in netta controtendenza rispetto ai dati nazionali e regionali che parlano di cali del -5,8% e -6,4%, ma nessuna nuova targa fra gli autobus nonostante, comunque, il settore si difenda bene visto che oltre la metà dei mezzi appartengono alle classi meno inquinanti. Questo significa che, negli ultimi anni di servizio Copit, si è comunque proceduto a un progressivo svecchiamento del parco veicoli e che adesso, col nuovo gestore Autolinee Toscane che comprende tutta la regione, può accadere che le immatricolazioni avvengano soltanto nella provincia della sede centrale e non più in quelle distaccate: riguardando le comunicazioni ufficiali del recente passato, infatti, almeno otto autobus sono stati inaugurati da AT nel corso del 2022.

All’interno del "parco mezzi" in servizio, oltre il 99% è alimentato a gasolio (solo 0,5% è rimasto a metano), ben al di sopra del comunque importante 90,8% che resiste su scala nazionale. Su questo aspetto, però, è bene notare come ci sia un lievissimo aumento (+1,4%) sulla "combo" (combinazione) benzina-gas liquido mentre non arriva all’1% l’incremento di mezzi elettrici o ibridi. Per quanto riguarda le varie categorie di mezzi circolanti, per il trasporto merci nella nostra provincia si registra un preoccupante 11,3% per gli Euro 0 (con oltre 2 punti percentuali in più rispetto alla media regionale), mentre fino agli Euro 2 si arriva al 28,3% e la fascia più ampia è, comunque, Euro 5 e 6 ben oltre il 50% stando di poco davanti anche a quelli che sono i dati standard nazionali.

Avere ancora quasi il 40% di autobus che circolano fra Euro 0 e 2 si porta con sé la conseguenza che anche il parco veicoli viaggiante ha un’età media piuttosto alta. Negli autocarri in generale, per esempio, la nostra provincia registra oltre un mezzo su cinque (20,5%) che ha fra i 20 ed i 30 anni mentre quelli meno inquinanti (inferiori a 10 anni dall’immatricolazione) sono il 34,7% e soltanto il 3,5% sono arrivati per strada nel corso del 2022. Proiettandosi sugli autobus, invece, l’età più alta (5-10 anni) è per il 24,6% dei mezzi presenti, con quelli entro il lustro dall’entrata su strada che sono al 46%, ma resta comunque una fetta consistente (27,3%) anche per gli Over20. S.M.