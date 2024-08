Meteo, è allerta gialla. Previsti forti temporali

PISTOIA

Una nuova allerta meteo di ‘codice giallo’ per il rischio di forti temporali è stata diffusa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale per la giornata di oggi, dalle ore 11 alle 18. L’allerta interesserà tutte le province della Toscana, con la sola esclusione delle zone costiere (ad esclusione della Lunigiana). L’instabilità atmosferica, con conseguente attenuazione dell’attuale alta pressione, sarà dovuta a infiltrazioni di aria fresca in quota. A partire dalla tarda mattinata/primo pomeriggio sono attesi temporali sparsi, che partiranno dalle zone orientali della regione per poi spostarsi verso quelle occidentali. Possibili localmente eventi significativi, specialmente nelle zone interne e montuose. Possibilità di colpi di vento e grandinate. Più in generale, il caldo sembra essere destinato a non dare tregua anche nella prima parte di agosto, ma nei prossimi giorni potremmo vedere anche cieli nuvolosi.