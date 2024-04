"MetaMorfosi" una sinfonia di sfumature. I dipinti di Claudio Bellari guardando a Frida Kahlo

Una pittura in continuo divenire, così come mutevole, in divenire appunto, è il tema della donna. Una donna che per l’artista è una "sinfonia di sfumature", l’incarnazione della bellezza e della femminilità. A loro, alle donne, è dedicata la mostra figurativa "MetaMorfosi" che in due negozi centrali (fino al 30 aprile) della città, Marella in via Cavour e Penny Black in via Cino, espone le opere di Claudio Bellari. "Attraverso il filtro della contemporaneità l’artista dialoga con l’eredità artistica del passato – scrive nella presentazione critica Gabriella Bellari –. Richiamando l’ispirazione di artisti come Frida Kahlo, Bellari dona alle sue opere una dimensione surreale e simbolica. Le donne dipinte diventano archetipi, simboli di forza, saggezza o ribellione. In ogni pennellata e sguardo catturato emerge la storia di innumerevoli donne che hanno plasmato il mondo. Il colore diventa un linguaggio che amplifica la ricchezza e la poliedricità dei sentimenti femminili, un ponte tra l’artistico e l’emozionale, un viaggio che abbraccia la varietà di esperienze femminili e dona alle opere una profondità che va al di là della tela e delle sue pittosculture". Nella foto, di Sandro Nerucci, l’artista insieme al sindaco Tomasi in un momento dell’inaugurazione.

l.m.