Elisa Capobianco

Tra le tante brutture che ci riservano la quotidianità e troppe storie che non vorremmo sentire (né tanto meno raccontare), può spuntare – sempre, spesso – un raggio di sole. Ed è quello che noi cerchiamo attraverso l’edizione di oggi, ad esempio, negli occhi emozionati degli studenti che ieri sono saliti sul palco di "Sì... Geniale!" per ritirare un premio alla loro creatività: quelle piccole mani operose portano messaggi di speranza per il futuro. Gli stessi che si possono intravedere nell’annuncio della Vannucci Piante che il prossimo week end organizzerà due giorni di formazione che serviranno a selezionare personale. Tutte occasioni da cogliere per costruire.