Merce non a norma. Bigiotteria e giocattoli senza istruzioni e dati. Sequestri e sanzioni

Commercio sotto la lente. Sequestrati dalla guardia di finanza di Pistoia numerosi articoli privi di etichette, istruzioni e avvertenze per l’uso, così come previste dal codice del consumo. Un lavoro certosino, di controlli attenti a capillari, quello che nelle ultime settimane, ha svolto Comando Provinciale di Pistoia che ha intensificato l’attività di controllo economico del territorio, a tutela delle imprese sane e dei consumatori, sviluppando una serie di mirati controlli. Così l’attenzione dei militari delle Fiamme Gialle si è accesa sugli esercizi commerciali, per verificare che i generi posti in vendita fossero conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza dei prodotti.

Nel corso di tali controlli, i finanzieri del Gruppo Pistoia hanno rilevato irregolarità in quattro negozi del capoluogo. In particolare – spiega una nota – in un esercizio di vendita al dettaglio di articoli di bigiotteria, gestito da un cittadino di origine sinica, sono stati rinvenuti 2.885 articoli (orecchini, collane, anelli e bracciali) commercializzati in assenza delle etichettature ed informazioni minime previste dalla normativa dettata dal codice del consumo, quali quelle riguardanti la composizione, la presenza di eventuali allergeni, il Paese di origine o di indicazioni in lingua italiana. In altri tre negozi, gestiti da persone di nazionalità cinese e pakistana, invece, è stato rilevato che venivano posti in vendita numerosi giocattoli ed accessori di abbigliamento (per un totale di 200 pezzi, tra borse e giocattoli) privi delle istruzioni e delle avvertenze per l’uso, delle indicazioni riguardanti la composizione e, per quanto riguarda i giocattoli, delle informazioni obbligatorie ai fini della tutela della salute dei minori in età. Infatti Il Codice del consumo raccoglie le principali disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, adottate anche in attuazione della normativa europea. Così tutte le merci rinvenute – e ritenute irregolari – sono state sottoposte a sequestro amministrativo, ai fini della successiva confisca, ed ai titolari sono stati notificati i relativi verbali di accertamento, per la conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge: sanzioni che che potranno arrivare fino alla somma di 25.823 euro, per ciascuno di loro da parte della Camera di Commercio di Pistoia - Prato.

Le attività condotte dalle Fiamme Gialle pistoiesi – prosegue la nota, illustrando le ragioni di questi controlli – si inquadrano "nella quotidiana azione di presidio della legalità economico finanziaria svolta dal Corpo sul territorio, volta anche a tutelare il mercato dalla diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza imposti dalle Leggi europee e nazionali, contribuendo a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo dove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza". Un’azione, dunque, di massima tutela dell’economia legale.