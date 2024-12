Mercatino di Natale a Santonovo di Pistoia: artigianato e sorprese per grandi e piccini

Siamo già in clima Natalizio, con le atmosfere della festa più amata dell’anno da grandi e piccini. Le iniziative si moltiplicano, per favorire la socializzazione e presentare occasioni di incontro e shopping.

Aspettando Natale, la Comunità di Santonovo di Pistoia ha organizzato per il 15 dicembre il consueto mercatino di Natale al circolo Mcl. Di cosa si tratta? Il mercatino offre prodotti del territorio e di artigianato, quindi un volto importante del territorio. Ma l’appuntamento è ricco di iniziative per tutti e c’è spazio anche per i bambini.

Per i più piccoli, ospite d’onore sarà Babbo Natale con dolci e sorprese. Nell’area ristorazione potranno essere gustati migliacci, polenta, bomboloni ed altre golosità e per combattere il freddo vin brulé e tante altre delizie. Mentre il Natale, con la sua magica atmosfera, si avvicina.