Mensa, si aprono nuovi spiragli. E stasera assemblea dei genitori

Parliamo ancora del servizio di refezione alle scuole del Comune. C’è stato, lo ricordiamo, un incontro tra sindaco e assessore che si è svolto alla scuola, alla presenza delle famiglie che hanno sollevato il problema. Il sindaco Luca Marmo ha espresso una apertura nel corso dell’ultimo consiglio comunale e questa sera ci sarà un nuovo incontro.

Si svolgerà nella sede del Progetto Mo.To.R.E, dove è prevista una assemblea dei genitori degli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese. "Ci confronteremo – scrivono i genitori – sulle tematiche: refezione scolastica e campi estivi comunali".

L’incontro, fanno rilevare gli organizzatori, è aperto alla popolazione come agli amministratori, sia di maggioranza che di minoranza, senza preclusione alcuna e nell’ottica di trovare soluzioni utili agli studenti e alle loro famiglie. Sembrano lontani i tempi del muro contro muro, quando qualche amministratore accolse i genitori dicendo che quella dell’esternalizzazione della mensa era una scelta politica frutto di assoluta convinzione e non ci si sarebbe tornati sopra.

Invece sono passati pochi giorni e, alla fine, la prova di dialogo che ha portato a ipotizzare una soluzione abbastanza gradita a tutti, si è rivelata semplice e fruttuosa, come dire che siamo passati da due sconfitti a tre vincitori: le famiglie, che hanno ottenuto il mantenimento della cucina a poche centinaia di metri dalla scuola, il Comune che ha dimostrato capacità di ascolto nei confronti degli elettori e, soprattutto, i ragazzi che non dovranno mangiare cibo cotto un’ora e mezzo prima. Il risultato sul salvataggio della cucina non è ancora certo, quello dell’apertura di dialogo, incredibilmente si. Andrea Nannini