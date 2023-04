Mensa, genitori in subbuglio e il sindaco si scusa

"Siamo stati colti di sorpresa – ha esordito Carlotta Guerrini a nome dei genitori degli studenti, sulla dismissione della mensa da parte del Comune – avendo saputo per vie traverse, che il Comune appalterà la mensa a un soggetto esterno". Il sindaco Marmo ha replicato dandole ragione: "Abbiamo sbagliato la comunicazione, a per il 4 aprile abbiamo convocato la commissione mensa". Vale la pena però, di fare un passo indietro: il Comune ha deciso di esternalizzare il servizio e ha avviato le procedure senza informare i diretti interessati che l’hanno appreso dal nostro giornale, cosa che li ha fatti infuriare, tant’è che nell’incontro convocato in tutta fretta per l’altro ieri si è assistito a un muro contro muro. Le argomentazioni portate dal sindaco Luca Marmo, affiancato dall’assessore Roberto Rimediotti, non hanno convinto i genitori, anzi sono apparse più volte contradditorie e l’amministrazione è apparsa in difficoltà. La Regione ha speso due milioni per rendere utilizzabile il fabbricato adiacente, che avrebbe bisogno di una cucina, non si spiega perché il Comune la chiuda. È stato presente il consigliere Carlo Vivarelli che ha preannunciato interrogazioni al consiglio comunale. Resta da capire se ci siano margini, ma dalle parole di Marmo e Rimediotti non sembra. Dura la presa di posizione di Fratelli d’Italia: "Apprendiamo in questi giorni di una nuova problematica nel comune di San Marcello Piteglio, legata al servizio mensa. I genitori vengono a conoscenza della variazione del servizio solo quando le scelte sono già state fatte dall’amministrazione. Farli convocare a decisioni già prese crediamo che sia un modus operandi poco rispettoso. Fare il bene di un territorio significa soprattutto coinvolgere attivamente gli abitanti".

Andrea Nannini