Mensa e campi estivi vanno fuori I genitori hanno perso la battaglia

Dialogo difficile tra maggioranza, opposizione e famiglie degli studenti in consiglio comunale. Degli undici punti, tra interpellanze e mozioni, ne sono arrivati alla discussione solo tre, ma sufficienti a riempire il pomeriggio e fino alle nove e mezzo dell’altra sera, senza però raggiungere i risultati sperati. Refezione scolastica e organizzazione dei campi estivi sono stati i temi sui quali sono stati ammessi a parlare anche quattro genitori, due per ognuno degli argomenti. Per quanto riguarda il fabbricato in cui si trova la cucina dove vengono preparati i pasti, è stato accertato che appartiene al Comune, e non alla Regione, e non ha bisogno di lavori (si era parlato di 3-4mila euro). Acquisto degli alimenti direttamente dall’ente e impegno sulla reinternalizzazione della mensa invece non sono possibili. A parlare dal fronte genitori, dopo quasi dieci minuti di spiegazioni sulla burocrazia che permette l’intervento, sono stati Manuel Ricciarelli ed Erica Nesti, raccogliendo il consenso generale. C’è stato bisogno di tempo per precisare come scegliere la qualità del cibo, ma alla fine l’approvazione è stata unanime a eccezione di Vivarelli che ha motivato il voto contrario come contro l’esternalizzazione. Diversa la sorte dell’organizzazione dei centri estivi che il Comune ha messo a bando mentre le famiglie hanno chiesto che venissero effettuati dall’amministrazione che peraltro li ha finanziati con 65mila euro. A perorare le ragioni dei ragazzi, sono state Carlotta Guerrini, in rappresentanza dei genitori, e Alessandra Nesti, insegnante, in qualità di esperta.

I due interventi sono stati argomentati e contrassegnati da un grande coinvolgimento emotivo, secondo la Guerrini, l’esternalizzazione del servizio ha caratteristiche diverse da quelle della continuità educativa che viene erogata dalla scuola e questo snatura il senso del Campo stesso, prova ne sia che possono partecipare soggetti che assumeranno personale specializzato dopo, tema spiegato con dovizia di particolari sostenuti con esempi di esperienza diretta, da parte della Nesti: "Il centro estivo non è un parcheggio, ma un proseguimento della scuola in modo più ludico. Il centro estivo è di grande importanza anche nella socializzazione". Quindi alla fine tutti d’accordo sui principi, ma sulla decisione di mettere il servizio a bando non si torna indietro e viene quindi esternalizzato. Entro pochi giorni si saprà chi se lo è aggiudicato.

