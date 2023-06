Memorial Gianluca Melani Basket sì, ma anche gioia

Sono stati gli Shoemakers Monsummano ad aggiudicarsi la quindicesima edizione del Memorial Gianluca Melani, torneo per squadre giovanili organizzato dalla Pallacanestro Agliana 2000 in memoria di un innamorato della palla a spicchi, di un giovane sportivo, già tesserato della società della Piana pistoiese, scomparso tragicamente nel giugno 2006 a causa di un terribile incidente stradale. Aveva 19 anni.

Una morte prematura che turbò tutto il mondo del basket di Pistoia e dintorni. Da allora, nel mese di giugno di ogni anno, viene allestita una manifestazione con alcune delle migliori realtà giovanili del territorio toscano. I valdinievolini hanno battuto con il punteggio di 61-56 la Sancat Firenze. Terzo posto per i padroni di casa, che hanno superato 57-47 i coetanei della Pallacanestro Calenzano.

Una "due giorni" di palla a spicchi che ha vissuto uno dei suoi momenti più alti durante l’intervallo della finale: i ragazzi e le ragazze dell’associazione Gianluca Melani, che opera sia ad Agliana sia in Camerun, sono scesi in campo sfidando i portacolori dell’Under 17 della Gedac Agliana in una serie di giochi di tiro. Attimi di gioia intensa, divertimento e inclusione. Tornando all’atto conclusivo della manifestazione, la formazione fiorentina è stata lodevole nell’inseguire per tre quarti e mezzo di gara. Monsummano è stato ancora più abile negli ultimi quattro minuti di gioco, approfittando dell’uscita per cinque falli del fiorentino Bogo, il migliore dei suoi, realizzatore principe della competizione.

Miglior giocatore, invece, è stato votato Gabriele Nelli di Monsummano. Premi anche a Matteo Mencagli, miglior giocatore del Calenzano, Giacomo Laurino Di Lorenzo, miglior elemento della Pallacanestro Agliana 2000, e ancora a Ernesto Bogo, indubbiamente il miglior atleta della Sancat Firenze. Ai ragazzi dell’associazione Gianluca Melani è stata assegnata una simpatica pergamena. Al ricordo toccante di Gianluca Melani, infine, l’emozione di tutti i presenti, partecipanti e tifosi. Nata nel 2008, l’associazione Gianluca Melani, presieduta da Mario Melani, vice Gloria Borsacchi, organizza innumerevoli iniziative in sostegno delle persone con disabilità.

Gianluca Barni