"Meglio che qua" Le sedici novelle di Nicola

Sarà uno spettacolo di parole e musica la ‘prima’ pistoiese di "Meglio che qua", raccolta di sedici novelle scritte dallo scrittore pistoiese Nicola Ruganti e pubblicate il mese scorso per i tipi de Il Barrito del Mammut. La presentazione è stasera, sabato 29 aprile, alle ore 21.30, al Circolo Arci Le Fornaci, in via del Fornacione 52, tappa del tour "Quali narrazioni per il cambiamento?". Con l’autore ci saranno il trombettista ex Sweaters Leonardo Galigani e il tastierista della Bandabardò Federico Pacini, suo compagno d’avventura nel gruppo swing quarratino. Ai due musicisti è affidata la colonna sonora della serata, mentre Galigani si dividerà tra lo strumento e la lettura di alcuni estratti delle novelle. L’ingresso è gratuito per i soci Arci (la tessera può essere sottoscritta anche al momento). Dalle 15 di oggi pomeriggio e fino a poco prima dello spettacolo il libro sarà acquistabile all’esterno del Circolo anche per i non tesserati. Insegnante e scrittore, Ruganti è nato a Pistoia nel 1979 e vive a Roma dal 2017. Dopo l’esperienza come coautore del film "Frastuono" (2014), uno dei due film italiani in concorso al 32° Torino Film Festival, esordisce nel mondo letterario dopo aver collaborato con numerose riviste tra le quali Lo Straniero e Gli Asini. Le sue storie, accompagnate dalle illustrazioni di Luca Dalisi, raccontano le vicende di personaggi in cerca di un posto nel mondo, affreschi di un paesaggio urbano contemporaneo nei quali l’autore lascia che i sentimenti dei protagonisti emergano dalle pagine per far riflettere il lettore su quanto le storie personali, anche quelle all’apparenza più ordinarie, possano essere profonde.

"Storie come strumento capace di rendere importante (epico, nel senso di Joyce) il quotidiano – come scrive lo psichiatra e psicoterapeuta Luigi Cancrini nella prefazione del libro – aprendo a chi legge la possibilità di mettere in primo piano, come su uno schermo gigante, le persone che si incontrano per caso, camminando per strada, di cui non si sa nulla o quasi nulla. Ma aprendogli soprattutto la possibilità di conoscere da prospettive diverse da quella cui è abituato il mondo di cui la sua stessa vita è solo una piccola parte". Nicola ha fondato e diretto la rivista di cultura politica Palomar. Ha ideato e codiretto dal 2008 al 2016 il Festival artistico e musicale Arca Puccini. È tra i fondatori del Centro territoriale Mammut. Intenso il suo impegno sociale con l’associazione Arcobaleno, di cui è stato presidente. Ha progettato e coordinato le case aperte per adolescenti Casa in piazzetta, Sotto il palazzo, Spazio Maeba. Con il progetto “Centro sperimentale di osservazione della città” ha realizzato, con Influx, il documentario Pistoia Stazione: con la macchina da presa. Ha organizzato dal 2008 al 2015 l’annuale festa “S’concerto di quartiere” alle Fornaci . È stato consigliere comunale e vicepresidente della commissione urbanistica di Pistoia (2012 -2017). Collabora a “Utopie Reali” Scuola di Politica Popolare a Roma.

l.m.