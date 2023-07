Medico va in pensione e lascia i suoi 1.800 pazienti: "Professione difficile, serve una vocazione"

Pistoia, 5 luglio 2023 – Lascerà dal primo di agosto i suoi 1.800 assistiti, gran parte affezionatissimi, per i quali ancora non è dato sapere chi potrà sostituirlo. Anche per il dottor Filiberto Chilleri, dopo oltre 41 anni alle spalle di onorata professione come medico di medicina generale a Quarrata, è arrivato il momento di andare in pensione. "Purtroppo questo è un problema strutturale, in tutto il Paese, non c’è il ricambio generazionale e non si trovano sostituti – spiega Chilleri – 40 anni fa questa professione era ambita, oggi invece forse i giovani medici preferiscono approdare a indirizzi diversi da quello che un tempo si chiamava il "medico condotto".

Intanto la Asl fa sapere che verrà fatto un comunicato dando indicazioni agli assistiti, come era già accaduto nel caso di altri medici andati in pensione. Un problema, quello di trovare sostituti, che per il momento non dovrebbe prevedere la soluzione di alzare ulteriormente i massimali del numero di pazienti per medico, dopo che già era stato innalzato prima a 1600 e poi a 1800, per ovviare alla carenza sul territorio di dottori disposti ad accettare l’incarico di medico di base. Un lavoro che, come si usa dire, è anche una vocazione, che il dottor Chilleri, nato a Firenze, cresciuto a Catena e figlio di una delle farmaciste di Quarrata, scelse giovanissimo, ancora liceale.

“Già agli ultimi anni di liceo scientifico capii di avere la passione per la medicina – racconta lui stesso – e credo che se alla base della scelta di una facoltà universitaria o di un mestiere c’è la passione o almeno l’interesse, si sentirà anche meno il peso dei sacrifici. E’ quello che ho sempre detto anche alle mie tre figlie: infatti nessuna di loro ha voluto abbracciare lo studio della medicina e io non le ho mai forzate". Perché non è un mistero che fare il medico di famiglia impegna molto sotto tutti i punti di vista, soprattutto se lo si fa con la coscienza di essere anche un riferimento per i pazienti.

“Si instaura un rapporto personale con loro, da giovane non me ne rendevo conto, ma si entra a far parte della loro vita, a volte hanno bisogno oltre che di una visita medica, di rassicurazione, di un consiglio" racconta il dottore. Un modo di fare il medico che dai tempi degli inizi è cambiato, ancora oggi rispondendo sempre al telefono, ricevendo in ambulatorio senza appuntamento, visitando i pazienti a casa, anche ai tempi del covid, ma in più aderendo agli strumenti informatici che hanno sostituito il vecchio sistema della cartella clinica cartacea e della ricetta scritta a penna.

“Sono stato tra i primi nel ‘94 a usare il computer – spiega Chilleri – ora non potrei più farne a meno. La professione è cambiata, adesso ci sono tanti strumenti diagnostici che prima non c’erano, le ecografie, le risonanze, ma è anche aumentato il carico burocratico. Ora con la pensione mi dedicherò all’altra mia passione, quella per l’archeologia e per gli scavi". Filiberto Chilleri infatti è stato tra i fondatori dell’associazione Tagete e ha fatto parte dagli anni ‘80 al 2000 del gruppo Archeologico di Artimino, dando un contributo alla carta archeologica di Prato.