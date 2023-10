Sessanta vaccinati per finta. Calvani, condanna confermata 5 anni e 3 mesi di carcere

Pistoia, 18 ottobre 2023 – La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza pronunciata nel primo pomeriggio di ieri, ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di Federico Calvani, 68 anni, il medico della Montagna Pistoiese che era stato accusato di aver vaccinato per finta sessanta pazienti pazienti per far ottenere loro il greenpass. In primo grado il processo si era svolto con la formula alternativa del rito abbreviato davanti al giudice Patrizia Martucci che aveva condannato Calvani alla pena di cinque anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione e al pagamento di una provvisionale di 20mila euro ciascuno alle parti civili costituite. La sentenza era andata oltre le richieste della pubblica accusa che aveva chiesto la condanna a quattro anni, riconoscendo a Calvani le attenuanti: incensurato, tenuità del danno patrimoniale e collaborazione con l’autorità giudiziaria.

Calvani, come si ricorderà, era accusato di peculato, falso in atto pubblico e truffa. Nel ritenere la sentenza del tribunale di Pistoia "congrua e ben motivata", il procuratore generale della Corte d’appello ne ha chiesto ieri mattina la conferma. Richiesta accolta dalla Corte che renderà note le motivazioni fra novanta giorni. Calvani è stato condannato inoltre alla refusione delle spese legali per ciascuna parte civile, liquidata in 1500 euro. Come nel processo di primo grado, in appello si erano costituiti parte civile, per il danno di immagine e per quello patrimoniale l’Asl Toscana Centro, con l’avvocato Paola Bertoncini, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il ministero della Salute, rappresentati dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, e l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Pistoia, con l’avvocato Andrea Niccolai del foro di Pistoia. Calvani è tuttora sospeso dall’Ordine. Il medico, difeso dall’avvocato Marco Mori di Rapallo, era presente ieri mattina in aula e ha letto una memoria di alcune pagine nella quale ha ribadito la sua fedeltà al giuramento di Ippocrate e che si è sacrificato per coloro che non volevano essere vaccinati e che altrimenti sarebbero stati discriminati e avrebbero perso il lavoro. Ha espresso le sue perplessità rispetto a un vaccino sperimentale e ha ribadito che, in ogni modo, chi lo voleva era stato vaccinato.

La vicenda era emersa alla fine del dicembre 2021, quando Calvani, che aveva ambulatori a Marliana, Maresca e Abetone, era finito agli arresti domiciliari. Gli accertamenti dei carabinieri avevano fatto emergere un "giro" di green pass fasulli. Il falso in atto pubblico si configurava per aver inserito sul sistema informatico regionale una falsa attestazione; il peculato per aver disperso le dosi di vaccino ricevute dall’Asl e la truffa ai danni dello Stato per aver percepito gli indennizzi per ogni dose che non aveva in realtà somministrato. Quanto all’accusa di corruzione, si configura per due episodi, per un totale di 90 euro, percepite per due false vaccinazioni. Calvani aveva eseguito 700 vaccinazioni vere e 60 finte.

l.a.