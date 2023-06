Estate da bollino rosso: "Sempre meno medici. Le ferie? Un dramma"

Pistoia, 23 giugno 2023 – Non solo ospedali : si preannuncia un’estate bollente anche per i medici di famiglia, costretti a vivere in equilibrio tra le ferie estive, lo stress legato all’onda lunga della pandemia e i pazienti sempre meno… pazienti. A fare il punto con La Nazione sulla situazione che attende il settore della medicina generale nelle prossime settimane è il dottor Beppino Montalti, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Pistoia.

Dottor Montalti, l’estate è arrivata…

"Sì, ed è un bel problema. La cronica mancanza di medici, che rappresenta una caratteristica del settore della medicina generale ormai da tempo, d’estate si aggrava ulteriormente".

Per via delle ferie?

"Esattamente. Un medico di famiglia che vuole andare in ferie deve organizzarsi per trovare un sostituto che lo ‘copra’ durante il periodo delle vacanze: questo perché i medici di medicina generale non sono dipendenti Asl, ma hanno un rapporto di lavoro di tipo convenzionato. Con la progressiva diminuzione del numero dei medici, però, trovare un sostituto e organizzarsi diventa sempre più difficile e questo crea problemi soprattutto nelle aree più disagiate".

Com’è cambiato in questi anni il rapporto tra medico di famiglia e paziente?

"Ha visto cambiamenti davvero significativi. Fino a qualche anno fa si trattava di un rapporto fiduciario, col paziente che sceglieva il medico di sua fiducia e magari lo ‘passava’ anche ai figli una volta che questi lasciavano il pediatra. Adesso questo sistema è cambiato e spesso le persone sono costrette a scegliere l’unico medico disponibile".

Secondo lei i medici di famiglia sono meno stimati rispetto a venti o trenta anni fa?

"Non voglio arrivare a dire che sono meno stimati. Quel che è certo è che ci troviamo sempre più spesso davanti a pazienti che si presentano dal medico di famiglia già con un’auto-diagnosi fatta sul web. E guai se il medico non prescrive quegli esami che l’esperto online ha suggerito".

Anche voi riscontrate un preoccupante aumento dell’aggressività dei pazienti nei confronti dei medici?

"Sì. E questo conferma in maniera evidente il progressivo e, a mio parere inarrestabile, deterioramento del rapporto tra medico e paziente".

Come si torna indietro?

"Difficile poter pensare a un ritorno alle condizioni di venti o trent’anni fa".

In più c’è la questione dell’aumento del numero massimo di assistiti…

"Che complica ulteriormente la questione perché rende il rapporto tra sanitario e paziente sempre meno umano e sempre più ‘industriale’. Un medico non può pensare di accogliere altre 2-300 persone oltre alle 1.500 previste dalla convenzione e pensare che non cambierà niente nella gestione ordinaria dei pazienti".