"Mbira", travolti a teatro dal ritmo africano

E non di rado è accaduto che pubblico e interpreti abbiano finito per danzare insieme. È il senso di altissima partecipazione emotiva e condivisione che si riscontra in "Mbira", travolgente spettacolo ideato da Roberto Castello (insignito da poco, tra l’altro, del Premio Ubu 2022 per "Inferno" quale migliore spettacolo di danza dell’anno), concerto di danza, musica dal vivo e parole che si consumerà questa sera di venerdì 24 febbraio al Funaro (ore 21).

In scena lo stesso Roberto Castello e le danzatrici Ilenia Romano (interprete per Adriana Borriello, Roberto Castello, Roberto Zappalà), Giselda Ranieri (autrice e interprete, per Roberto Castello e Cosmin Manoluescu, ricercatrice nel campo della composizione istantanea). Insieme a loro i musicisti Marco Zanotti (alle percussioni e limba, compositore, performer e producer, profondo conoscitore della musica africana, direttore della Classica Orchestra Afrobeat, traduttore e curatore dell’edizione italiana della biografia di Fela Kuti, per Arcana edizioni) e Zam Moustapha Dembélé originario del Mali, griot (voce e kora, tamanì, balafon, polistrumentista, cantante e compositore, costruttore di strumenti).

Quel che accade quando la musica s’innesca è in sostanza un invito in forma di festa a osservare cosa produce l’incontro di due continenti, Europa e Africa, quanto i colonizzatori possano, senza saperlo, essere colonizzati e quanto questo sia, indiscutibilmente, un bene per tutti.

Lo spettacolo, in tour dal 2019 in piazze e teatri, non pone limiti nella relazione con il pubblico, supera i confini fra generi, utilizzando diversi piani espressivi, conducendo chi guarda, in un giocoso crescendo emotivo, dalla contemplazione alla partecipazione. "Mbira" parte dalla necessità di uno sguardo non stereotipato sull’Africa, che metta da parte pregiudizi positivi e negativi, strumentalizzazioni politiche e culturali, paure ma anche romanticismi e ingenuità. La premessa è che quando una cultura ne incontra un’altra, questa ne risulta inevitabilmente cambiata e che ciò è sempre un bene.

"Mbira" si sofferma sul nostro rapporto con l’Africa, sul rapporto fra la sua e la nostra cultura, su quanto, nonostante la granitica presunzione di superiorità che gli europei hanno sempre avuto nei confronti dei “selvaggi africani“, l’incontro fra la cultura europea, fondata sulla scrittura di lettere, numeri o codici binari, e quella africana, essenzialmente orale, ha prodotto un cambiamento profondo anche in Europa.

I biglietti dello spettacolo sono in vendita a prezzi compresi tra 8 e 18 euro. Prevendite attive alla biglietteria del Manzoni in Corso Gramsci aperta oggi dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19.

La biglietteria del Funaro sarà aperta stasera, un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. Prevendite anche on line su www.bigliettoveloce.it

l.m.