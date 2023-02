Mazzetti: "Il Governo sostiene la nostra montagna"

"Dalle parole ai fatti, anche in questo caso e in modo tempestivo". Lo afferma Erica Mazzetti, deputata pratese di Forza Italia in merito alle misure prese dal Governo per la montagna appenninica. "Era stato promesso un intervento in sostegno dei territori colpiti dall’emergenza neve e così è stato – spiega – grazie all’emendamento al Milleproroghe appena approvato relativo alla riformulazione dei fondi covid. Non solo: il Governo ha ascoltato gli addetti ai lavori e i politici di riferimento del territorio (merito di un ministro che conosce la materia e le esigenze del settore come Santanchè) e ha lavorato a un pacchetto per la montagna che prevede, ad esempio, la proroga dei dehors liberi, 30 milioni si euro per il credito d’imposta, la proroga in materia di prevenzione incendi per gli alberghi".

Insomma, secondo la deputata di Forza Italia gli aiuti per l’emergenza neve sull’Appennino non si sono fatti attendere. "È un intervento emergenziale ma dimostra grande attenzione all’economia montana e alle sue comunità – mette in chiaro Mazzetti –: un cambio di passo che aspettavamo da tempo e che accogliamo con piacere". E c’è di più: "Ci sono le basi per costruire una nuova politica della montagna appenninica – argomenta – che non può prescindere dall’attività sciistica invernale ma deve anche poter vivere tutto l’anno attraverso strumenti legislativi che diano questa ". Un tema, questo, "ben indicato già nella legge montagna approvata lo scorso anno – conclude Mazzetti – e che mi impegnerò a far discutere e approvare in Parlamento".

albe