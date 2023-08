MAURIZIO GERI

I tre corsi di base saranno curati da Titta Nesti e Franco Nesti per quanto riguarda il canto e la musica d’insieme, da Giangiacomo Rosso per la chitarra, da GosiaAniolkowska per il ballo solo-jazz. Domenica 20 agosto ore 16-18, a “Il Vivaio” si svolgerà il saggio conclusivo di tutti i partecipanti ai corsi e alle masterclass. Le tre classi si esibiranno sia singolarmente (chitarristi, cantanti, ballerini) sia collaborando fra di loro, per dare vita ad un gruppo allargato.

Biglietti per i concerti al Palazzetto Pertini: euro 10.00 I concerti-aperitivo al Vivaio sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Prenotazione biglietti Teatro: Biblioteca Bellucci 05736 21289

Iscrizione ai corsi: 3476644087 [email protected]