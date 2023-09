Maternità surrogata, incontro al Polo Universitario di Pistoia

Oggi, giovedì 14 settembre, dalle 15 alle 18, al Polo Universitario di Pistoia si terrà un incontro sul tema "La maternità surrogata e la trascrizione degli atti di nascita" organizzato dalla sezione pistoiese dell’Ondif (Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia) in collaborazione con la Fodazione Forense di Pistoia. Si parlerà dello status di figlio di coppia omogenitoriale e dell’interesse del minore e anche della giurisprudenza su questo tema del tribunale di Pistoia. Tutti di alto profilo gli interventi previsti. L’avvocata Valeria Cianciola di Bologna parlerà sul tema "Dal caso Menneson al reato universale della maternità surrogata", la dottoressa Giulia Gargiulo, Magistrato della sezione famiglia e giudice tutelare del Tribunale di Pistoia interverrà su "La risposta della nostra giurisprudenza di merito agli interventi europei ed italiani", lo psicologo e psicoterapeuta Mario Chistolini tratterà degli "aspetti psicologici e relazionali del crescere in una famiglia omogenitoriale".

Interverranno anche le avvocate Valentina Meoni e Martina Torracchi, come procuratrici delle madri pistoiesi che per prime hanno ottenuto la trascrizione dell’atto di nascita. Introdurrà e modererà l’incontro l’avvocata Maria Chiara Aliani Soderi, presidente della sezione di Pistoia dell’Ondif. La partecipazione all’incontro è libera per i cittadini che fossero interessati.