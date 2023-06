"Massima attenzione sulla Maic" Asl si difende: "Pagamenti regolari"

"Massima attenzione per la fondazione MAiC". Lo afferma l’azienda USL Toscana Centro in una nota, dove spiega che "i pagamenti non hanno mai subito ritardi" e che al tempo stesso "è stato avviato un percorso di verifica per finanziare l’innovativo progetto ’la riabilitazione in viaggio’". Una presa di posizione che arriva a seguito al grido di allarme del presidente dell’ente di riabilitazione che opera a sostegno delle persone disabili, Luigi Bardelli, che nei giorni scorsi sulle colonne de La Nazione aveva parlato di "rischio licenziamenti". Un allarme rilanciato dal consigliere regionale Alessandro Capecchi (Fdi), che in merito ha presentato un’interrogazione al presidente Giani per fare luce sulla situazione di difficoltà. Sulla quale però l’azienda sanitaria sostiene di non avere responsabilità: "I disagi economici evidenziati dalla Fondazione, e che si sono originati dal 2020 in poi, non possono essere attribuiti all’Azienda Sanitaria, la quale regolarmente assolve all’impegno contributivo, come peraltro avviene per altre realtà analoghe – si legge nella nota –. Dal punto di vista clinico organizzativo l’Azienda, attraverso il Dipartimento della Salute Mentale, da sempre ricerca la piena collaborazione con la Fondazione nel determinare la durata ed il contenuto dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (in particolare per l’infanzia e l’adolescenza) proposti dalle équipe specializzate multiprofessionali e multidimensionali, nell’interesse di assistiti e famiglie, al fine di prendere parte ai progetti stessi non solo come esecutori delle prestazioni.

"E’ con questo intento che alla fondazione MAiC era stato proposto per i pazienti minori affetti da autismo (oltre 100) la realizzazione di un centro diurno in luogo degli attuali trattamenti riabilitativi svolti in regime ambulatoriale – prosegue l’Ausl –; tale proposta avrebbe portato dei benefici, oltre che da un punto di vista riabilitativo, anche sui costi. il percorso per arrivare alla conversione, naturalmente previa manifestazione di interesse, trattandosi di nuove attività, è stato avviato ma, ad oggi, non ci sono stati ancora riscontri da parte della Fondazione. Per quanto riguarda invece il progetto ’la riabilitazione in viaggio’, esso è sicuramente innovativo nel panorama dei processi riabilitativi. Tuttavia ci sono riferimenti normativi imprescindibili che le Aziende devono rispettare a garanzia dei requisiti strutturali, organizzativi e di funzionamento delle prestazioni riabilitative. Sono dunque in corso verifiche – concludono – per inserire le attività svolte durante la crociera fra quelle sanitarie e riabilitative con uno specifico finanziamento".

red.pt