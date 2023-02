Massima allerta per il derby senza tifosi

Una città blindata per una gara senza spettatori. Dove, fortunamente, non si sono registrati problemi e incidenti di sorta. E’ quanto accaduto ieri a Pistoia, in concomitanza con la disputa della sfida tra Pistoiese e Prato: un derby a porte chiuse, dopo la decisione presa dal prefetto di Pistoia (su richiesta del questore) in relazione alla diffusione di un video sui social dove un soggetto identificato (e segnalato all’autorità giudiziaria) inneggiava alla violenza nei confronti dei tifosi pratesi, la successiva "visita" degli ultras lanieri presso l’azienda dell’uomo e il "conseguente rischio di escalation violenta" in occasione del match.

Un provvedimento aspramente criticato dai gruppi organizzati lanieri già nella serata di martedì, mentre la presa di posizione dei tifosi pistoiesi della curva Nord è arrivata ieri mattina: "’Leggi speciali: oggi per gli ultrà, domani per tutta la città’: cosi recitava un nostro striscione 30 anni fa – ricordano –. Ai più sembrava fantascienza che tutto ciò potesse avere un seguito nella vita reale, ma quanto accaduto in questi giorni dimostra che non ci sbagliavamo e che al peggio non c’è mai fine. La decisione di giocare il derby a porte chiuse costituisce una grave violazione dei nostri diritti di ultras e di liberi cittadini – attaccano , nonché un pericoloso precedente per tutto il movimento. Chiudere tutto lo stadio per la leggerezza di un singolo, dal quale ci dissociamo categoricamente, rappresenta una debolezza del sistema e non vorremmo che dietro a questa decisione ci fossero ben altri motivi che al momento ignoriamo. Una vera ingiustizia", concludono.

Inutile sottolineare come l’atmosfera, dopo 48 ore di questo tenore, fosse abbastanza tesa: anche per questo motivo, le forze dell’ordine hanno deciso di mantenere inalterato il dispositivo di sicurezza inizialmente previsto per la disputa dell’incontro a porte aperte. I primi controlli sono scattati già nel pomeriggio, con un elicottero dei carabinieri chiamato a pattugliare il territorio. Poco dopo, le pattuglie si sono recate alla stazione ferroviaria di Pistoia: poiché i tifosi ospiti avevano organizzato la trasferta in treno prima del provvedimento prefettizio, le autorità hanno voluto sincerarsi che nessuno si fosse messo effettivamente in viaggio su rotaia. Ipotesi che appariva remota e che, infatti, si è rivelata infondata.

E poi lo stadio Melani, ovviamente. Pattugliato e battuto a ogni angolo con un notevole spiegamento di forze. Tuttavia, come riportato in apertura, tutto è filato via liscio: nessun tifoso ospite si è presentato nei pressi dell’impianto, mentre una cinquantina di supporter arancioni hanno prima appeso un paio di striscioni di incitamento nei pressi degli spogliatoi e poi stazionato nei pressi del parco della Rana, intonando dei cori ed esplodendo qualche petard. All’interno della struttura, pochissime persone: addetti ai lavori, giornalisti, il patron Stefan Lehmann (che ha sfidato le temperature glaciali con la canonica maglietta orange), l’amministratore unico Alessandro Gammieri e pure Maurizio De Simone, ex dipendente Omav. A fine gara festa improvvisata tra i tifosi presenti all’esterno e la squadra, che si era recata alla cancellata. Gli altri appassionati si sono dovuti invece accontentare di seguire la partita a distanza, in tv oppure in diretta sui social: la gioia resta, ma il godimento è certo stato ridotto.

Alessandro Benigni