Maschere, sorrisi e fantasia . Il carnevale di grandi e piccini

PISTOIAL’edizione 2025 del Carnevale Pistoiese si è chiusa con un segno decisamente positivo. Le tre sfilate mascherate hanno portato in Piazza della Resistenza tantissimi bambini e genitori a testimonianza di come la città abbia risposto positivamente alla ripresa del carnevale che per alcuni anni si era fermato. I quattro rioni cittadini hanno svolto un grandissimo lavoro e a loro va il merito più grande. Tante le serate trascorse a costruire i carri, renderli sicuri e inventare nuove maschere. I volti felici dei bambini che quest’anno hanno potuto salire sui carri allegorici hanno ripagato tutto lo sforzo ed i sacrifici fatti. I ringraziamenti vanno anche al Comitato Cittadino e al Comune di Pistoia per la collaborazione e l’aiuto prestato in queste tre sfilate.

Il successo c’è stato anche per il concorso indetto dal nostro giornale della "Mascherina più bella". È stato difficile scegliere le mascherine da premiare perché erano veramente tante e tutte bellissime. Durante i corsi, infatti, non si sono viste le solite maschere classiche ma molte inventate e materialmente costruite e soprattutto si sono viste famiglie mascherate.

Il carnevale, del resto, è la festa di tutti, dei bambini ma anche dei grandi che per quel giorno possono anche loro divertirsi insieme ai loro figli. Per l’ultimo corso mascherato sono stati premiati Alice Meli con il suo splendido vestito da Farfalla, la piccola Beatrice Cafissi mascherata da Coccinella, la famiglia Gai con Alessio, Francesca e Filippo che hanno voluto interpretare la favola di Pinocchio vestendosi da Geppetto, la Fata Turchina e Pinocchio ed infine Virginia D’Ercole con il suo costume da Principessa medioevale e Corinna D’Ercole mascherata da Unicorno. L’appuntamento per tutti è per l’edizione 2026 del Carnevale Pistoiese che sarà ricco di nuove sorprese e magari nuovi carri.

Maurizio Innocenti