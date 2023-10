Martina, addio straziante: "Crescerò nostra figlia come avresti voluto tu"

"Crescerò la nostra piccola esattamente come avresti voluto tu. Questo non è un addio, ma un arrivederci". Parole toccanti, strazianti, di fronte a una tragedia che non ha confine né limite. Che non ha senso. Così Gianmarco, marito di Martina Breschi, la ragazza di 31 anni di Prato, travolta e uccisa sabato pomeriggio per errore dall’auto guidata dalla suocera nel centro storico di Figline Valdarno, ha voluto salutare sua moglie, mamma della loro bambina di appena un anno. Si sono tenuti ieri nella chiesa di Sant’Agostino a Prato, i funerali di Martina Breschi. E’ stato un addio toccante e intimo al quale hanno partecipato oltre 200 persone a testimonianza di come la ragazza e la sua famiglia siano benvoluti e amati in città.

Lacrime e commozione, abbracci, tristezza, e tanto dolore per una famiglia che è stata distrutta da un momento all’altro. In chiesa, visibilmente provati, c’erano i genitori della giovane donna. Il padre ha voluto prendere la parola per salutare per l’ultima volta la figlia. Un discorso toccante, più volte interrotto dalle lacrime che gli scendevano sul volto nonostante la moglie tentasse di stargli vicino e di aiutarlo. "Martina era una ragazza solare, che aveva dentro di sé amore da donare a tutti. Non a caso, aveva messo su una bellissima famiglia – ha raccontato il padre con la voce rotta dall’emozione – Adesso ci prenderemo cura della nostra piccola nipote Camilla, assieme a Gianmarco". Anche il marito, ingegnere di origini pistoiesi, ha dimostrato grande forza d’animo: ha ricordato la "sua Martina" e ha ringraziato le tante persone presenti alla cerimonia funebre. "Amatevi come ci siamo amati noi, dando tutto di voi stessi – ha detto – Crescerò la nostra piccola esattamente come avrebbe voluto lei".

Il suo discorso ha preceduto l’omelia di padre Rizieri Santi, il parroco che ha celebrato la cerimonia. "In questo momento non dobbiamo chiederci perché questo drammatico evento sia capitato proprio a Martina. Lei era una persona giusta e le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Martina da ora vive presso Dio". Nel frattempo, la suocera di Martina è ancora ricoverata all’ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri. La donna, 66 anni, è in stato di choc dopo il tragico incidente. Secondo quanto ricostruito, l’auto, con cambio automatico e con retromarcia inserita, è scattata improvvisamente quando la suocera, per errore, ha premuto il pedale dell’acceleratore anziché quello del freno travolgendo Martina che stava sistemando nel portabagagli gli addobbi acquistati per il battesimo e il primo compleanno della figlia. La giovane coppia viveva a Brema ed era tornata in Italia, nell’aretino dove risiedono i suoceri della ragazza, proprio per festeggiare la piccola.

Francesco Bocchini